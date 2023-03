Лопес проведе поєдинок проти чемпіона WBO Тейлора

Колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) проведе бій з володарем титулу WBO в першій напівсередній вазі Джошем Тейлором (19-0, 13 KO).

Про це Лопес повідомив у Твіттері.

Поєдинок відбудеться 10 червня. Бій може пройти на Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку, або ж у Великій Британії.

Who is U? We is I #DynamicDuo #WorldwideTakeover



MARK YOUR CALENDAR 🗓️:



06/10/2023 LOPEZ 🆚 TAYLOR 🏆🏆🥊 #Boxing pic.twitter.com/3hBGC951p4