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Лопес проведе поєдинок проти чемпіона WBO Тейлора

Сьогодні 16:50 210 0
Поєдинок відбудеться 10 червня
Лопес проведе поєдинок проти чемпіона WBO Тейлора
#Теофімо Лопес, #Джош Тейлор

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) проведе бій з володарем титулу WBO в першій напівсередній вазі Джошем Тейлором (19-0, 13 KO).

Про це Лопес повідомив у Твіттері.

Поєдинок відбудеться 10 червня. Бій може пройти на Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку, або ж у Великій Британії.

У своєму останньому на даний момент поєдинку Лопес роздільним рішенням суддів переміг Сандора Мартіна.

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