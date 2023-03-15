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Гвоздик може провести поєдинок в андеркарді Канело - Райдер

Сьогодні 11:41 180 0
Ім’я суперника наразі невідоме
Гвоздик може провести поєдинок в андеркарді Канело - Райдер
#Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) повернеться в ринг 6 травня.

Про це повідомляє журналіст Сальвадор Родрігес.

Бій українця відбудеться 6 травня у Мексиці в андеркарді Канело - Райдер.

Ім’я суперника наразі невідоме.

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