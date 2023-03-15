Гвоздик може провести поєдинок в андеркарді Канело - Райдер

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) повернеться в ринг 6 травня.
Про це повідомляє журналіст Сальвадор Родрігес.
Бій українця відбудеться 6 травня у Мексиці в андеркарді Канело - Райдер.
Ім’я суперника наразі невідоме.
Así más o menos la cartelera de #CaneloRyder el 6 de mayo en el @EstadioAKRON x @ESPNKnockOut:— Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) March 14, 2023
-Canelo Álvarez vs John Ryder
-‘Rey’ Martínez vs McWilliams Arroyo
-Oleksandr Gvozdyk vs TBA
-Gabriel Gollaz Valenzuela vs Steve Spark
-Nathan ‘Morenito’ Rodríguez vs TBA