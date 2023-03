Гвоздик може провести поєдинок в андеркарді Канело - Райдер

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) повернеться в ринг 6 травня.

Про це повідомляє журналіст Сальвадор Родрігес.

Бій українця відбудеться 6 травня у Мексиці в андеркарді Канело - Райдер.

Ім’я суперника наразі невідоме.

Así más o menos la cartelera de #CaneloRyder el 6 de mayo en el @EstadioAKRON x @ESPNKnockOut:



-Canelo Álvarez vs John Ryder

-‘Rey’ Martínez vs McWilliams Arroyo

-Oleksandr Gvozdyk vs TBA

-Gabriel Gollaz Valenzuela vs Steve Spark

-Nathan ‘Morenito’ Rodríguez vs TBA