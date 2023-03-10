Гірн: У вечір бою Джошуа - Франклін арена буде повністю заповненою

Бій ексчемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) проти Джермейна Франкліна (21-1, 14 KO) збере аншлаг.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"У нас залишилося кілька тисяч квитків. Ми ще не продали квитки на андеркард. У вечір бою арена буде повністю заповненою. Зрештою, чого ви хочете - слухати дурницю чи побачити справжнього бійця? Ви побачите, як 1 квітня на арені O2 Джошуа повертається з жагою до помсти", - сказав Гірн.