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Гірн: У вечір бою Джошуа - Франклін арена буде повністю заповненою

Сьогодні 17:45 259 0
Промоутер розповів про продаж квитків на бій Джошуа - Франклін
Гірн: У вечір бою Джошуа - Франклін арена буде повністю заповненою
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Джермейн Франклін

Джерело - Boxing Social.

Бій ексчемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) проти Джермейна Франкліна (21-1, 14 KO) збере аншлаг.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"У нас залишилося кілька тисяч квитків. Ми ще не продали квитки на андеркард. У вечір бою арена буде повністю заповненою. Зрештою, чого ви хочете - слухати дурницю чи побачити справжнього бійця? Ви побачите, як 1 квітня на арені O2 Джошуа повертається з жагою до помсти", - сказав Гірн.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) проведе у квітні поєдинок з Джермейном Франкліном (21-1, 14 КО).

Напередодні Джошуа та  Франклін провели першу битву поглядів.

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