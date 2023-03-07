Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) входить в четвірку найкращих суперваговиків сучасності.

Про це заявив промоутер боксера Едді Гірн.

"Я як і раніше вважаю його одним з трьох кращих суперважковаговиків. Якщо ви додасте Уайлдера в цей список, це буде четвірка кращих. Тому що це дійсно Ф'юрі, Ей Джей, Усик і Уайлдер. У вас є Джо Джойс, який міг би бути в цьому міксі. Але його найкраща перемога - це Джозеф Паркер.

Так що нам ще належить побачити. Але Ей Джей, не будь суворий до себе. Ти як і раніше один з найкращих у світі. Але він не хоче бути одним з найкращих у світі, він хоче бути кращим. І ми побачимо, які його результати проти Франкліна", - сказав Гірн.