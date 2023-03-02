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Бріггс назвав найскладнішого суперника для Ф'юрі

Сьогодні 16:44 968 0
Джо Джойс може створити серйозні проблеми Тайсону Ф’юрі через свою стійкість.
Бріггс назвав найскладнішого суперника для Ф'юрі
Фото - gettyimages

Джерело - isport.ua.

Найскладнішим суперником для володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі може стати Джо Джойс.

Про це розповів колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс,

"Джо Джойс напевно може завдати Ф'юрі пекельних проблем. Наразі Джойс - машина, усім суперникам якої потрібно зламати її код. Часом він захищається своїм підборіддям. Захист Джойса - це його напад. Розумієте, про що я говорю? Він машина.

Мені не подобається, коли хтось використовує для захисту свою трималку, але в цьому є плюс, не зрозумійте мене неправильно. Подивіться на великого Рея Мерсера, до біса крутого чемпіона. Мені це не подобається, але яка різниця. Якщо я продовжую лупити по тобі, віддаю все, що я маю, і ти приймаєш це, то в мене можуть закінчитися патрони", - сказав Бріггс.

Раніше повідомлялося, що переговори між Усиком та Ф'юрі зайшли в глухий кут.

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