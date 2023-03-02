Бріггс назвав найскладнішого суперника для Ф'юрі

Найскладнішим суперником для володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі може стати Джо Джойс.

Про це розповів колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс,

"Джо Джойс напевно може завдати Ф'юрі пекельних проблем. Наразі Джойс - машина, усім суперникам якої потрібно зламати її код. Часом він захищається своїм підборіддям. Захист Джойса - це його напад. Розумієте, про що я говорю? Він машина.

Мені не подобається, коли хтось використовує для захисту свою трималку, але в цьому є плюс, не зрозумійте мене неправильно. Подивіться на великого Рея Мерсера, до біса крутого чемпіона. Мені це не подобається, але яка різниця. Якщо я продовжую лупити по тобі, віддаю все, що я маю, і ти приймаєш це, то в мене можуть закінчитися патрони", - сказав Бріггс.