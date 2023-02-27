Пол активував пункт про реванш із Томмі Ф'юрі

Популярний відеоблогер Джейк Пол проведе реванш із британцем Томмі Ф'юрі.

Про це розповів сам американський боєць.

"Я повинен повернути борг, а KSI ще має битися зі справжнім суперником. Ми навіть не знаємо справжній рівень його майстерності.

Очевидно, що з KSI це масовий бій, але я хочу провести реванш з Ф'юрі. Я тільки-но розмовляв з Томмі в медичному кабінеті, і він сказав, що готовий зробити це знову. Тож Ф'юрі згоден. Ось на чому я зараз сконцентруюсь. Я збираюся довести, що можу битися краще, ніж сьогодні ввечері", - розповів Пол.