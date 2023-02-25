Ф'юрі: Відчуваю страх Джейка Пола, він тремтить

Джерело - talkSPORT.
Томмі Ф'юрі (8-0, 4 КО) нокаутує ютубера Джейка Пола (6-0, КО) в майбутньому поєдинку.
Про це розповів чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).
"Я просто відчуваю страх Джейка Пола. Він тремтить, немов маленька сучка. Завтра він буде нокаутований. Мій брат Томмі нокаутував всіх у спарингах і завтра він нокаутує Пола. Не бачу нічого, чим Джейк може здивувати мого брата. Томмі Ф'юрі нокаутує його. Бум!" - сказал Тайсон.
Нагадаємо, Ф’юрі мінімально переважив Пола напередодні бою.