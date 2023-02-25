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Ф'юрі: Відчуваю страх Джейка Пола, він тремтить

Сьогодні 22:55 221 0
Тайсон Ф'юрі розповів про майбутній бій Ф'юрі - Пол
Ф'юрі: Відчуваю страх Джейка Пола, він тремтить
#Тайсон Ф'юрі, #Джейк Пол, #Томмі Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Томмі Ф'юрі (8-0, 4 КО) нокаутує ютубера Джейка Пола (6-0, КО) в майбутньому поєдинку.

Про це розповів чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

"Я просто відчуваю страх Джейка Пола. Він тремтить, немов маленька сучка. Завтра він буде нокаутований. Мій брат Томмі нокаутував всіх у спарингах і завтра він нокаутує Пола. Не бачу нічого, чим Джейк може здивувати мого брата. Томмі Ф'юрі нокаутує його. Бум!" - сказал Тайсон.

Нагадаємо, Ф’юрі мінімально переважив Пола напередодні бою.

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