Ф'юрі: Відчуваю страх Джейка Пола, він тремтить

Томмі Ф'юрі (8-0, 4 КО) нокаутує ютубера Джейка Пола (6-0, КО) в майбутньому поєдинку.

Про це розповів чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

"Я просто відчуваю страх Джейка Пола. Він тремтить, немов маленька сучка. Завтра він буде нокаутований. Мій брат Томмі нокаутував всіх у спарингах і завтра він нокаутує Пола. Не бачу нічого, чим Джейк може здивувати мого брата. Томмі Ф'юрі нокаутує його. Бум!" - сказал Тайсон.