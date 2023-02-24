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Красюк: Ми плануємо наступний бій Берінчика в андеркарді Усик - Ф'юрі

Сьогодні 22:40 155 0
Промоутер розповів про наступній бій Берінчика
Красюк: Ми плануємо наступний бій Берінчика в андеркарді Усик - Ф'юрі
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

 Наступний бій чемпіона EBU та WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика (17-0, 9 КО) може відбутися в андеркарді поєдинку Усик - Ф'юрі.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

"Ми не забуваємо, що у Дениса тепер не один промоутер, а два. Крім того, у мене є ще Воррен, який тепер так само відповідає за його кар'єру. Андеркард Усик-Ф'юрі має стати наступною точкою для поєдинку Дениса Берінчика".

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"Найцікавіше, що я ще не встиг сказати про це самому Денису, тому, можливо, він дізнається про це зі ЗМІ, якщо я не встигну йому зателефонувати. Так, ми плануємо наступний поєдинок Дениса провести саме в андеркарді Усик-Ф'юрі", - сказав Красюк.

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