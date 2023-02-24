Красюк: Ми плануємо наступний бій Берінчика в андеркарді Усик - Ф'юрі

Промоутер розповів про наступній бій Берінчика

Джерело - Чемпіон.

Наступний бій чемпіона EBU та WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика (17-0, 9 КО) може відбутися в андеркарді поєдинку Усик - Ф'юрі.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

"Ми не забуваємо, що у Дениса тепер не один промоутер, а два. Крім того, у мене є ще Воррен, який тепер так само відповідає за його кар'єру. Андеркард Усик-Ф'юрі має стати наступною точкою для поєдинку Дениса Берінчика".

Воєнний 2022-й - 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2023 році