Красюк: Ми плануємо наступний бій Берінчика в андеркарді Усик - Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.
Наступний бій чемпіона EBU та WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика (17-0, 9 КО) може відбутися в андеркарді поєдинку Усик - Ф'юрі.
Про це розповів промоутер Олександр Красюк.
"Ми не забуваємо, що у Дениса тепер не один промоутер, а два. Крім того, у мене є ще Воррен, який тепер так само відповідає за його кар'єру. Андеркард Усик-Ф'юрі має стати наступною точкою для поєдинку Дениса Берінчика".
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"Найцікавіше, що я ще не встиг сказати про це самому Денису, тому, можливо, він дізнається про це зі ЗМІ, якщо я не встигну йому зателефонувати. Так, ми плануємо наступний поєдинок Дениса провести саме в андеркарді Усик-Ф'юрі", - сказав Красюк.