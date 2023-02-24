Руїс відмовився від поєдинку за звання тимчасового чемпіона IBF

Бій не відбудеться

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) відмовився від поєдинку проти хорвата Філіпа Хрговича (15-0, 12 КО) за звання тимчасового чемпіона IBF.

Про це повідомляє BoxingScene.

Представники Руїса повідомили про рішення боксера ще до початку промоутерських торгів, які мали відбутися сьогодні, 23 лютого.

Хорват входить у число обов'язкових претендентів на бій за титул IBF, а Руїс посідає 3-е місце у рейтингу, слідом за ним йдуть Деонтей Вайлдер, Ентоні Джошуа та Мартін Баколе.

Вайлдер може провести бій якраз проти Руїса, а Джошуа у квітні битиметься проти Джермейна Франкліна.

Нагадаємо, що титулом IBF володіє Олександр Усик.