Промоутер Ф'юрі назвав деталі переговорів з Усиком

Команди Олександра Усика (20-0, 13 КО) та Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) близькі до підписання контракту на бій.

Про це розповів голова Queensberry Promotions Френк Воррен в інтерв'ю YouTube каналу iFL TV.

"Ми все ще продовжуємо обговорення. Декілька нюансів ми вже залишили позаду і просто повільно, але, сподіваюся, впевнено просуваємося вперед.

Я сподіваюся, що ми організуємо цей поєдинок. Поки що ми не домовились. Ми всі працюємо над тим, щоб влаштувати цей бій. Я не вдаватимуся до деталей. Як я говорив раніше, є кілька речей, з якими треба розібратися. І люди, які спекулюють на цю тему, не почують від мене про що саме йдеться. Ми дуже старанно працюємо, щоби організувати цей бій. Я продовжую говорити про те, що ви дізнаєтеся про все в найближчі кілька днів.

У нас є дедлайн – 29 квітня. У цей день Тайсон хоче побитися. Я сподіваюся, що він зможе виступити 29 квітня. Ми працюємо над цим і всі хочемо, щоб його суперником був Усик", - сказав Воррен.