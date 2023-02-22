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Сенченко: Бій Ломаченко - Хейні буде важким для обох боксерів

Сьогодні 13:53 370 0
В’ячеслав Сенченко прокоментував бій Ломаченко - Хейні
Сенченко: Бій Ломаченко - Хейні буде важким для обох боксерів
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #В’ячеслав Сенченко, #Девін Хейні

Джерело - xsport.ua.

Бій між абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО) та ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) буде важким для обох боксерів.

Про це розповів колишній чемпіон світу В’ячеслав Сенченко.

"Це буде важкий бій для обох боксерів. Не можу виділити, хто краще, а хто гірше. В обох бійців є свої сильні та слабкі сторони.

Серед сильних сторін Хейні це швидкість та молодість, в Ломаченка – досвід та майстерність, він вміє у ринзі все.

Знову ж таки, все буде залежати від підготовки, і хто в яких кондиціях підійде до бою. Нас чекає цікавий бій, поєдинок з інтригою. Я не можу виділити явного фаворита.

Думаю, Хейні  скидає багато ваги. Проте це буде чемпіонський бій, і вони підійдуть до нього в однаковій вазі. Ні в кого не буде переваги, що хтось більший, а хтось менший.

Так, Хейні – вищий за українця та більший, але я не думаю, що це буде основна перевага для результату бою. Габарити не будуть тут вирішувати долю бою", – сказав Сенченко.

Раніше повідомлялося, що бій Ломаченко – Хейні може не відбутися.

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