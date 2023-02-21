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Чісора: Ф’юрі переможе Усика

Сьогодні 15:10 352 0
Дерек Чісора прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Чісора: Ф’юрі переможе Усика
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не зможе перемогти володаря поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів британський боксер Дерек Чісора (33-13, 23 КО).

"Запитайте з приводу цього бою у Джорджа Воррена. Він усе знає. Як складеться поєдинок? Я поки не знаю. Він ще має відбутися.

Зараз всі закликатимуть дати їм титульний шанс. Оскільки інших бійців не підпускають до поясів, вони вимагатимуть титульних боїв.

Моя думка щодо цього бою не змінилася – Тайсон переможе", - сказав Чісора.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться в останню суботу квітня.

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