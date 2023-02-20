Ломаченко: Я боксую заради спадщини

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко хоче вписати своє ім'я в історію боксу.

Про це розповів сам боксер.

"Я боксую заради спадщини. Хочу вписати своє ім'я в історію. Хочу вписати в історію навіть не своє ім'я, а ім'я батька, бо він зробив мене боксером.

Він створив із мене професійного, талановитого боксера. Він дав мені це все. Думаю, я ніколи не говорив про це в інтерв'ю, але я хочу сказати велике спасибі та висловити велику повагу батькові", – сказав Ломаченко.