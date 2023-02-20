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Ломаченко: Я боксую заради спадщини

Сьогодні 10:25 308 0
Ломаченко назвав мету своєї боксерської кар'єри
Ломаченко: Я боксую заради спадщини
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко хоче вписати своє ім'я в історію боксу.

Про це розповів сам боксер.

"Я боксую заради спадщини. Хочу вписати своє ім'я в історію. Хочу вписати в історію навіть не своє ім'я, а ім'я батька, бо він зробив мене боксером.

Він створив із мене професійного, талановитого боксера. Він дав мені це все. Думаю, я ніколи не говорив про це в інтерв'ю, але я хочу сказати велике спасибі та висловити велику повагу батькові", – сказав Ломаченко.

Читайте: Василь Ломаченко: від найкращого боксера до короля скандалів з російським відтінком

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