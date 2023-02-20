Промоутер Джошуа наполягає на поєдинку з Ф'юрі

Володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) може побитися з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Це будуть ті ж умови, що і перед цим. Відтоді нічого не змінилося, але тоді Тайсон вирішив битися з Дереком Чісорою, а Ей Джей з того часу не боксував. Тож наші вимоги будуть тими ж, що й минулого разу. Ми доведемо цей бій до кінця. Звісно, якщо Тайсон ухвалить рішення поборотися за абсолютний титул за менші гроші, у цьому немає проблем, ми поважаємо його рішення.

Я вважаю, що Ф'юрі все ж збирається побитися в квітні. Тоді ми могли б домовитися про бій на липень чи серпень. Якщо чесно, ми можемо підписати цей поєдинок просто зараз", - розповів Гірн.