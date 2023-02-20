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Промоутер Джошуа наполягає на поєдинку з Ф'юрі

Сьогодні 15:55 301 0
За словами промоутера Джошуа, їхні вимоги щодо поєдинку будуть тими самими, що й раніше, а організувати зустріч боксерів у ринзі можна буде влітку.
Промоутер Джошуа наполягає на поєдинку з Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - boxing-social.com.

Володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) може побитися з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Це будуть ті ж умови, що і перед цим. Відтоді нічого не змінилося, але тоді Тайсон вирішив битися з Дереком Чісорою, а Ей Джей з того часу не боксував. Тож наші вимоги будуть тими ж, що й минулого разу. Ми доведемо цей бій до кінця. Звісно, якщо Тайсон ухвалить рішення поборотися за абсолютний титул за менші гроші, у цьому немає проблем, ми поважаємо його рішення.

Я вважаю, що Ф'юрі все ж збирається побитися в квітні. Тоді ми могли б домовитися про бій на липень чи серпень. Якщо чесно, ми можемо підписати цей поєдинок просто зараз", - розповів Гірн.

Раніше Тайсон Ф’юрі прокоментував бій з Ентоні Джошуа.

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