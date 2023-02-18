Гірн: Бій Усик – Ф'юрі недостатньо великий для Саудівської Аравії

Бій між чемпіоном WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) не відбудеться у Саудівській Аравії, бо не викликає великого інтересу.

Таку думку висловив промоутер Едді Гірн, який представляє Ентоні Джошуа.

"Це просто недостатньо великий бій, щоб зацікавити Саудівську Аравію. І Тайсон Ф'юрі хоче надто багато грошей, тоді як його суперником буде не Джошуа. Ймовірно, Ентоні Джошуа – єдиний боксер, який міг би зібрати потрібну суму. Якби це був бій між Джошуа та Ф'юрі, то гроші б у Саудівської Аравії знайшлися б.

Тільки так Ф'юрі отримає ті гроші, про які просить", – вважає Гірн.