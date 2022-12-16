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Гірн: Наразі перший номер P4P – Кроуфорд або Усик

Сьогодні 15:38 155 0
Едді Гірн прокоментував найкращого боксера світа
Гірн: Наразі перший номер P4P – Кроуфорд або Усик
#Едді Гірн, #Олександр Усик, #Теренс Кроуфорд

Джерело - tribuna.com.

Промоутер Едді Гірн назвав найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

"Після перемоги над Усиком Тайсон Ф’юрі опиниться у приголомшливому становищі. На мою думку, ця перемога зробить його першим номером рейтингу pound-for-pound.

Я думаю, що надто суворо забирати перше місце pound-for-pound у Канело після поразки від Дмитра Бівола, але вони зробили це. Я розумію таке рішення.

Наразі перший номер pound-for-pound – Теренс Кроуфорд або Олександр Усик. Якщо Тайсон Ф’юрі переможе Усика, то отримає дуже добрі шанси стати лідером pound-for-pound", – сказав Гірн.

Нагадаємо, Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA.

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