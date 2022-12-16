Промоутер Едді Гірн назвав найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

"Після перемоги над Усиком Тайсон Ф’юрі опиниться у приголомшливому становищі. На мою думку, ця перемога зробить його першим номером рейтингу pound-for-pound.

Я думаю, що надто суворо забирати перше місце pound-for-pound у Канело після поразки від Дмитра Бівола, але вони зробили це. Я розумію таке рішення.

Наразі перший номер pound-for-pound – Теренс Кроуфорд або Олександр Усик. Якщо Тайсон Ф’юрі переможе Усика, то отримає дуже добрі шанси стати лідером pound-for-pound", – сказав Гірн.