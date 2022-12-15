Головне
Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 554
Аталанта продовжила контракт з Маліновським
Сьогодні 11:10 201
Деха та Марущак здобули золото та срібло чемпіонату світу
Сьогодні 09:10 228
Гол дня: гравець збірної Франції забив у півфіналі ЧС-2022 через 16 секунд після виходу на поле
Вчора 23:32 681
Франція - Марокко 2:0. Як це було
Вчора 22:54 10938 4
Збірна Франції вже на 5-й хвилині вийшла вперед у півфінальному матчі ЧС-2022 з Марокко - ВІДЕО
Вчора 21:24 1073
ЧС-2022. Франція – Марокко. Чи продовжиться африканська казка в Катарі?
Вчора 19:22 347
Середа став чемпіоном України зі стрибків у воду
Вчора 14:10 441
Мессі визначився з майбутнім у збірній Аргентини
Вчора 13:40 670
Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал
Вчора 11:40 2070
Прямі трансляції

Джойс: Влітку планую зустрітися з Ф'юрі або Усиком

Сьогодні 11:52 235 0
Джо Джойс прокоментував свої найближчі бої
Джойс: Влітку планую зустрітися з Ф'юрі або Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс

Джерело - tribuna.com.

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) хоче влітку провести бій з Олександром Усиком (20-0, 13 КО) або Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я хочу провести бій у березні, а потім, влітку я планую зустрітися з Ф'юрі або Усиком.

Не розумію, чому люди просто сидять та чекають на поєдинок. Це робить їх іржавими, бо коли ти отримуєш шанс, то вдосконалюєш свої навички. Ти вчишся та зростаєш як боксер, береш участь у поєдинках для фанатів.

Коли Ф'юрі та Усик зустрілися обличчям до обличчя в Лондоні, то це виглядало весело. Було смішно, як українець дивився на Тайсона", - сказав Джойс.

 Нагадаємо, Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA.

Коментарі ()
Популярне зараз
Франція - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Франція - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 1916
Франція - Марокко 2:0. Як це було Франція - Марокко 2:0. Як це було 10938 4
Поворознюк: "Я перший, хто просто послав н***й Гордона" - ВІДЕО Поворознюк: "Я перший, хто просто послав н***й Гордона" - ВІДЕО 3636 1
Усик розповів, з ким розмовляв телефоном під час дуелі поглядів з Ф'юрі Усик розповів, з ким розмовляв телефоном під час дуелі поглядів з Ф'юрі 1355
Збірна Франції вже на 5-й хвилині вийшла вперед у півфінальному матчі ЧС-2022 з Марокко - ВІДЕО Збірна Франції вже на 5-й хвилині вийшла вперед у півфінальному матчі ЧС-2022 з Марокко - ВІДЕО 1073
Визначився найкращий гравець матчу Франція - Марокко Визначився найкращий гравець матчу Франція - Марокко 1567
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8570
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70527 5
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2156
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20352
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16810 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 17136