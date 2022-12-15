Джойс: Влітку планую зустрітися з Ф'юрі або Усиком

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО) хоче влітку провести бій з Олександром Усиком (20-0, 13 КО) або Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я хочу провести бій у березні, а потім, влітку я планую зустрітися з Ф'юрі або Усиком.

Не розумію, чому люди просто сидять та чекають на поєдинок. Це робить їх іржавими, бо коли ти отримуєш шанс, то вдосконалюєш свої навички. Ти вчишся та зростаєш як боксер, береш участь у поєдинках для фанатів.

Коли Ф'юрі та Усик зустрілися обличчям до обличчя в Лондоні, то це виглядало весело. Було смішно, як українець дивився на Тайсона", - сказав Джойс.