Хегай: Наступний бій я планую також провести в США

Український боксер перемогу над мексиканцем Едуардо Баесом

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай (19-1-1, 11 КО) має намір провести наступний поєдинок у США.

Про це він розповів порталу Luckypunch.net.

"Головне - перемога, тому я задоволений результатом бою. Так, хотілось би виграти впевнено, були деякі помилки, але, дякуючи Богу, бій завершився на нашу користь. Для мене ця перемога є дуже важливою, адже мені потрібно було успішно повернутись на американський ринг".

Хегай роздільним рішенням суддів переміг Баеса

"У США взагалі інший рівень боксу, рівень спаринг-партнерів, рівень організації шоу. Також для мене важливо, що я боксував проти суперника, який в минулому бою сперечався за пояс чемпіона світу. Наступний бій я планую також провести в США".

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