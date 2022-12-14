Хегай: Наступний бій я планую також провести в США

Джерело - Чемпіон.
Український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай (19-1-1, 11 КО) має намір провести наступний поєдинок у США.
Про це він розповів порталу Luckypunch.net.
"Головне - перемога, тому я задоволений результатом бою. Так, хотілось би виграти впевнено, були деякі помилки, але, дякуючи Богу, бій завершився на нашу користь. Для мене ця перемога є дуже важливою, адже мені потрібно було успішно повернутись на американський ринг".
Хегай роздільним рішенням суддів переміг Баеса
"У США взагалі інший рівень боксу, рівень спаринг-партнерів, рівень організації шоу. Також для мене важливо, що я боксував проти суперника, який в минулому бою сперечався за пояс чемпіона світу. Наступний бій я планую також провести в США".
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"Тепер хочу провести гарний табір, адже напередодні цього поєдинку я прилетів до Штатів лише за три тижні: в суботу я прилетів, а вже в понеділок спарингу вав, постійно засинаючи. Все відбулось дуже швидко, тому акліматизація і загалом вся підготовка була дуже складною", - сказав Хегай.