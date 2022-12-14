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Джойс: Бій Усика та Ф’юрі буде ближчим, ніж вважають люди

Сьогодні 13:55 213 0
Джо Джойс прокоментував бій Тайсона проти Усика
Джойс: Бій Усика та Ф’юрі буде ближчим, ніж вважають люди
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс

Джерело - tribuna.com.

Володаря титулу  WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) очікує важкий бій проти чемпіона WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів британський суперважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО).

"Люди думають, що це буде одностороння перемога Ф’юрі, але я вважаю, що це складний поєдинок для Тайсона. Мені здається, що бій вийде близьким.

Звичайно ж, Ф’юрі може змінювати стійки, він вищий і здатний зробити поєдинок жорстким. Але проти Джошуа Усик показав, що може підтримувати високий тиск та завдавати багато ударів протягом 12 раундів. Він теж має навички.

Тому я вважаю, що цей бій буде ближчим, ніж вважають люди", - сказав Джойс.

Очікується, що поєдинок Усик – Ф’юрі відбудеться наприкінці лютого, або на початку березня наступного року.

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