Джойс: Бій Усика та Ф’юрі буде ближчим, ніж вважають люди

Володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) очікує важкий бій проти чемпіона WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів британський суперважковаговик Джо Джойс (15-0, 14 КО).

"Люди думають, що це буде одностороння перемога Ф’юрі, але я вважаю, що це складний поєдинок для Тайсона. Мені здається, що бій вийде близьким.

Звичайно ж, Ф’юрі може змінювати стійки, він вищий і здатний зробити поєдинок жорстким. Але проти Джошуа Усик показав, що може підтримувати високий тиск та завдавати багато ударів протягом 12 раундів. Він теж має навички.

Тому я вважаю, що цей бій буде ближчим, ніж вважають люди", - сказав Джойс.