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Стало відомо, коли Усик почне готуватися до бою з Ф'юрі

Сьогодні 10:10 195 0
Олександр Усик незабаром проведе свій черговий поєдинок.
Стало відомо, коли Усик почне готуватися до бою з Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) незабаром розпочне підготовку до наступного поєдинку.

Про це розповів сам український боксер.

"Я взагалі не лізу в переговори. Зараз моє завдання - набрати хорошу форму. Я думаю, через кілька днів наша команда збиратиметься і виїжджатиме в тренувальний табір, тому жодні переговори мене не хвилюють. Абсолютно.

Домовляться, не домовляться – у будь-якому випадку з кимось та домовляться. Мені потрібно бути у формі. На цьому все", – сказав Усик.

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