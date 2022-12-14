Стало відомо, коли Усик почне готуватися до бою з Ф'юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) незабаром розпочне підготовку до наступного поєдинку.

Про це розповів сам український боксер.

"Я взагалі не лізу в переговори. Зараз моє завдання - набрати хорошу форму. Я думаю, через кілька днів наша команда збиратиметься і виїжджатиме в тренувальний табір, тому жодні переговори мене не хвилюють. Абсолютно.

Домовляться, не домовляться – у будь-якому випадку з кимось та домовляться. Мені потрібно бути у формі. На цьому все", – сказав Усик.