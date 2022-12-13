Холіфілд: Руїс – єдиний, хто може перемогти Вайлдера та Ф’юрі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс має навички, щоб перемогти Тайсона Ф’юрі та Деонтея Вайлдера.

Про це розповів ексчемпіон світу Евандер Холіфілд.

"Я думаю, що в Руїса і Ф’юрі вийде хороший бій, тому що Енді теж швидкий і має гарний захист.

Поєдинок Руїса з Вайлдером? Мені здається, він єдиний боєць, який може перемогти їх усіх. Я спарингував з ним", - сказав Холіфілд.