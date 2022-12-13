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Холіфілд: Руїс – єдиний, хто може перемогти Вайлдера та Ф’юрі

Сьогодні 13:55 332 0
Холіфілд: Руїс – єдиний, хто може перемогти Вайлдера та Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Еван Холіфілд, #Енді Руїс, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс має навички, щоб перемогти Тайсона Ф’юрі та Деонтея Вайлдера.

Про це розповів ексчемпіон світу Евандер Холіфілд.

"Я думаю, що в Руїса і Ф’юрі вийде хороший бій, тому що Енді теж швидкий і має гарний захист.

Поєдинок Руїса з Вайлдером? Мені здається, він єдиний боєць, який може перемогти їх усіх. Я спарингував з ним", - сказав Холіфілд.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер та Руїс зустрінуться в бою за звання обов’язкового претендента на титул WBC, яким володіє Ф’юрі.

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