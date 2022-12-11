Рішення арбітрів щодо підсумку бою Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) - Сандор Мартін (40-3, 13 КО) в елімінаторі WBC у першій напівсередній вазі не є справедливим.

Про це заявив американський тренер Тедді Атлас

"Чуєте цей звук на задньому плані? Це фанати боксу йдуть з цього спорту через несправедливих суддів.

Навіть якщо ви вважаєте, що Лопес переміг, але маю сумнів, що суддівський вердикт можна назвати справедливим.

Також треба враховувати, що Сандора пограбували не лише судді, а й рефері, який відібрав у нього другий нокдаун. Як правильно пишеться корумпований?", - зазначив Атлас.