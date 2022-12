Рішення арбітрів щодо підсумку бою Теофімо Лопес (18-1, 13 КО) - Сандор Мартін (40-3, 13 КО) в елімінаторі WBC у першій напівсередній вазі не є справедливим.

Про це заявив американський тренер Тедді Атлас

And remember if it was unfair against Martin, it wasn’t just by the judges, the referee took a 2nd knockdown away. #LopezMartin