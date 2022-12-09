Лопес: Ломаченко – матриця, але ви повинні визнати, що я геній

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (17-1, 13 КО) пригада перемогу над ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я обіграв одного з найкращих боксерів - Василя Ломаченка. Після того бою мене не хвилює, з яким шульгою мені доведеться битися.

Вони не зможуть битися, як Ломаченко. Вони ніколи не будуть на його рівні. У них немає такого IQ, як у Ломаченко, але йому теж було з чим зіткнутися в нашому бою.

Протистояння з ним стомлює не тільки розумово, а й фізично, і духовно. Цей хлопець – матриця, але ви повинні визнати, що я геній. Я Альберт Ейнштейн у нашому спорті", - сказав Лопес.