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Лопес: Ломаченко – матриця, але ви повинні визнати, що я геній

Сьогодні 18:44 205 0
Лопес: Ломаченко – матриця, але ви повинні визнати, що я геній
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Теофімо Лопес

Джерело - tribuna.com.

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (17-1, 13 КО) пригада перемогу над ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Я обіграв одного з найкращих боксерів - Василя Ломаченка. Після того бою мене не хвилює, з яким шульгою мені доведеться битися.

Вони не зможуть битися, як Ломаченко. Вони ніколи не будуть на його рівні. У них немає такого IQ, як у Ломаченко, але йому теж було з чим зіткнутися в нашому бою.

Протистояння з ним стомлює не тільки розумово, а й фізично, і духовно. Цей хлопець – матриця, але ви повинні визнати, що я геній. Я Альберт Ейнштейн у нашому спорті", - сказав Лопес.

Лопес та Ломаченко провели поєдинок у жовтні 2020 року.

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