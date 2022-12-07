Хижняк: Мета на Олімпіаді-2024 – золота медаль

Срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк планує виграти золото Олімпійських ігор у 2024 році.

Про це розповів сам боксер.

"Та робота, яку ми виконали з моїм батьком, з усією моєю сім’єю, з Божою допомогою, принесла результат, і нам вдалося здобути золоту медаль чемпіонату України.

Зараз розпочнуться міжнародні змагання, підготовка до ліцензійних турнірів, і якщо буде ліцензія, вже розпочнеться підготовка до Олімпійських ігор, на яких ми ставимо собі за мету – золоту медаль. Добре підготуватися і з Божою допомогою заслужити золото і перше місце для нашої країни", - розповів Хижняк.