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Хижняк: Мета на Олімпіаді-2024 – золота медаль

Сьогодні 14:32 200 0
Олександр Хижняк прокоментував свої цілі у боксі
Хижняк: Мета на Олімпіаді-2024 – золота медаль
#Хижняк

Джерело - Luckypunch.net.

Срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк планує виграти золото Олімпійських ігор  у 2024 році.

Про це розповів сам боксер.

"Та робота, яку ми виконали з моїм батьком, з усією моєю сім’єю, з Божою допомогою, принесла результат, і нам вдалося здобути золоту медаль чемпіонату України.

Зараз розпочнуться міжнародні змагання, підготовка до ліцензійних турнірів, і якщо буде ліцензія, вже розпочнеться підготовка до Олімпійських ігор, на яких ми ставимо собі за мету – золоту медаль. Добре підготуватися і з Божою допомогою заслужити золото і перше місце для нашої країни", - розповів Хижняк.

Нагадаємо, Хижняк виграв чемпіонат України з боксу у новій для себе вазі. У фіналі у ваговій категорії до 80 кг він здобув перемогу за очками над бронзовим призером чемпіонату Європи-2022 Іваном Сапуном.

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