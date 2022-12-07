Хижняк: Мета на Олімпіаді-2024 – золота медаль

Джерело - Luckypunch.net.
Срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк планує виграти золото Олімпійських ігор у 2024 році.
Про це розповів сам боксер.
"Та робота, яку ми виконали з моїм батьком, з усією моєю сім’єю, з Божою допомогою, принесла результат, і нам вдалося здобути золоту медаль чемпіонату України.
Зараз розпочнуться міжнародні змагання, підготовка до ліцензійних турнірів, і якщо буде ліцензія, вже розпочнеться підготовка до Олімпійських ігор, на яких ми ставимо собі за мету – золоту медаль. Добре підготуватися і з Божою допомогою заслужити золото і перше місце для нашої країни", - розповів Хижняк.
Нагадаємо, Хижняк виграв чемпіонат України з боксу у новій для себе вазі. У фіналі у ваговій категорії до 80 кг він здобув перемогу за очками над бронзовим призером чемпіонату Європи-2022 Іваном Сапуном.