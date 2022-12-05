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Визначилася дата проведення бою Чухаджяна за тимчасовий титул IBF

Вчора 23:25 175 0
Визначилася дата проведення бою Чухаджяна за тимчасовий титул IBF
#Карен Чухаджян

Джерело - sportarena.com.

Володар титулу IBF Inter-Continental у напівсередній вазі Карен Чухаджян (21-1, 11 КО) свій найближчий бій проведе 7 січня 2023 року.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Суперником українського боксера стане американець Джарон Енніс (29-0, 27 КО). Поєдинок відбудеться у Вашингтоні на турнірі Premier Boxing Champions.

На кону бою стоятиме тимчасовий титул чемпіона світу за версією IBF у напівсередній вазі. Енніс в останньому бою переміг Кустіо Клейтона.

Джарон після своєї перемоги став претендентом на чемпіонський поєдинок з Ерролом Спенсом за титул IBF. Однак у Спенса призначено бій з обов’язковим претендентом на пояс WBC Кітом Турманом.

Останній бій Чухаджян провів на початку липня. Карен переміг австралійця Блейка Мінто та захистив титул IBF Inter-Continental.

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