Ф'юрі: У Джошуа немає духу, щоб вийти зі мною на ринг

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) хотів провести поєдинок проти Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це Ф'юрі розповів напередодні бою з Дереком Чісорою.

"У Джошуа немає духу, щоб вийти зі мною на ринг, адже він боягуз. Якби він збирався битися зі мною, то вимагав би 40 мільйонів доларів, щоб зробити це 3 грудня. Замість цього він обісрався та втік, як маленька с*чка".

Ф'юрі - Чісора: онлайн-трансляція - LIVE

"Джошуа - старий шматок лайна. Те, що він переміг боягуза, не означає, що він боксер. Едді Гірн може смоктати мій член, адже він шматок лайна. Мене не цікавить те, що він говорить", - сказав Ф'юрі.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн бою Ф'юрі - Чісора.