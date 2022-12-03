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Джошуа - Чісора: де дивитися онлайн бій

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Джошуа - Чісора: де дивитися онлайн бій

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, KO 23) вийде на захист титулу в бою проти співвітчизника Деріка Чісори (33-12-0, KO 23).

Поєдинок відбудеться в межах вечора боксу в Лондоні в суботу, 3 грудня на стадіоні Тоттенгем Хотспур. Орієнтовний початок о 24:00 за київським часом.

Пряма трансляція онлайн в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo на телеканалі Гонг, в розділі Спорт, які доступні за підписками Максимальна та Спорт (детальніше ТУТ).

З великою ймовірністю у разі перемоги Ф'юрі наступний поєдинок проведе з Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу.

В андеркарді бою Ф'юрі - Чісора українець Денис Берінчик посперечається за пояс EBU в легкій вазі з французом Іваном Менді.

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