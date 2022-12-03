Головне
Мессі та Мбаппе - у символічній збірній групового етапу ЧС-2022
Сьогодні 17:24 95
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
Сьогодні 17:12 656
Нідерланди - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 16:55 923
Болюх виграв друге золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 14:50 191
Ракицький достроково покинув Адану Демірспор
Сьогодні 14:22 332
Мбаппе, Мората, Рашфорд та ще 2 гравці стали найкращими бомбардирами групового етапу ЧС-2022
Сьогодні 14:09 503
Прима - у ТОП-30 спринту Кубка світу у Контіолагті
Сьогодні 13:14 285
Старікова вперше перемогла на етапі Ліги чемпіонів з велотреку
Сьогодні 12:38 209 1
Денніс Люкенс: Українська армія - найкраща в світі, а українці - неймовірні люди!
Сьогодні 09:36 769
Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою
Сьогодні 07:35 2228
Прямі трансляції

Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій

Сьогодні 17:12 656 0
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Український легковаговик Денис Берінчик (16-0-0, KO 6) проведе поєдинок за пояс EBU (Європейський боксерський союз) проти досвідченого француза Івана Менді (47-5-1, 27 KO).

Бій відбудеться в суботу, 3 грудня, на стадіоні Тоттенгем Готспур в межах боксерського вечора в Лондоні в андеркарді головної події - поєдинку за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC Ф'юрі - Чісора. Орієнтовний початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція онлайн в медіасервісі Megogo інтерактивному каналі MEGOGO Гонг та в розділі Спорт, доступних за підпискою Максимальна та Спорт (детальніше ТУТ).

Для українського боксера це буде перший бій на профіі ринзі за межами України. У своєму останньому бої Берінчик переміг казаха Ісу Чанієва одноголосним рішенням суддів. Менді в останньому двобої переміг одностайним рішенням суддів італійця Джанлуку Кеглю.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC 1812
Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО 1780
Камерун - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Камерун - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1189
Арум: Усик - гордий хлопець, він не братиме участі у цирку Арум: Усик - гордий хлопець, він не братиме участі у цирку 2110
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 37678
Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою 2228
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7113
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 180888 7
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 8272 7
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 224187 3
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 61255
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14755