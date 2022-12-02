Берінчик та Менді показали однакову вагу напередодні бою

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) та Іван Менді (47-5-1, 22 КО) пройшли процедуру зважування.
Про це повідомляє Френк Воррен.
Бійці вклалися в ліміт легкої ваги (до 61,2 кг).
Результати зважування: Денис Берінчик - 60,8 кг, Іван Менді - 60,8 кг
Поєдинок за титули чемпіона Європи за версією EBU та International WBO у легкій вазі відбудеться 3 грудня.
Бій відбудеться на стадіоні Тоттенгем Готспур в Лондоні в андеркарді поєдинку чемпіона світу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) з Дереком Чісорою (33-12-0, 23 КО).
⚖️ The Undercard has made weight!— Frank Warren (@FrankWarren) December 2, 2022
Yvan Mendy 134lbs 10oz
Denys Berinchyk 134lbs 12oz pic.twitter.com/IwKdaYgZPd