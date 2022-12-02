Берінчик та Менді показали однакову вагу напередодні бою

Бійці вклалися в ліміт легкої ваги (до 61,2 кг)

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) та Іван Менді (47-5-1, 22 КО) пройшли процедуру зважування.

Про це повідомляє Френк Воррен.

Бійці вклалися в ліміт легкої ваги (до 61,2 кг).

Результати зважування: Денис Берінчик - 60,8 кг, Іван Менді - 60,8 кг

Поєдинок за титули чемпіона Європи за версією EBU та International WBO у легкій вазі відбудеться 3 грудня.

Бій відбудеться на стадіоні Тоттенгем Готспур в Лондоні в андеркарді поєдинку чемпіона світу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) з Дереком Чісорою (33-12-0, 23 КО).