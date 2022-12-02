Головне
Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022
Вчора 23:00 816
Кандидатуру Шевченка висунули на пост президента УАФ
Сьогодні 15:57 325
Кривбас переграв Чорноморець у 7 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 172
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 13:17 318072
Ушеніна виграла супертурнір в Індії
Сьогодні 12:55 272
Південна Корея зіграє з Португалією, Бразилія - з Камеруном: розклад матчів 2 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 358
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:20 34978
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
Сьогодні 00:19 1029
Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022
Вчора 23:00 891
Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022
Вчора 18:58 518
Прямі трансляції

Берінчик та Менді показали однакову вагу напередодні бою

Сьогодні 17:16 90 0
Бійці вклалися в ліміт легкої ваги (до 61,2 кг)
Берінчик та Менді показали однакову вагу напередодні бою
#Денис Берінчик, #Іван Менді

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) та Іван Менді (47-5-1, 22 КО) пройшли процедуру зважування.

Про це повідомляє Френк Воррен.

Бійці вклалися в ліміт легкої ваги (до 61,2 кг).

Результати зважування: Денис Берінчик - 60,8 кг, Іван Менді - 60,8 кг

Поєдинок за титули чемпіона Європи за версією EBU та International WBO у легкій вазі відбудеться 3 грудня.

Бій відбудеться на стадіоні Тоттенгем Готспур в Лондоні в андеркарді поєдинку чемпіона світу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) з Дереком Чісорою (33-12-0, 23 КО).

Коментарі ()
Популярне зараз
Грубий ляп воротаря Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО Грубий ляп воротаря Канади призвів до шедеврального голу Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО 936
Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 938
Дві африканські збірні вийшли до плей-оф ЧС вдруге в історії Дві африканські збірні вийшли до плей-оф ЧС вдруге в історії 931
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 1029
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 318072
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 34978
Рекомендуємо
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20652 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20168
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7105
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94384 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 260392
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2387