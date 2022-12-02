Головне
Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022
Вчора 23:00 790
Кривбас переграв Чорноморець у 7 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 123
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 13:17 317814
Ушеніна виграла супертурнір в Індії
Сьогодні 12:55 232
Південна Корея зіграє з Португалією, Бразилія - з Камеруном: розклад матчів 2 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 338
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:20 34805
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
Сьогодні 00:19 977
Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022
Вчора 23:00 878
Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022
Вчора 18:58 513
Збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 18:57 521
Прямі трансляції

Ф’юрі: Чісора спробує нокаутувати мене, а я – його

Сьогодні 14:38 287 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Дерека Чісори
Ф’юрі: Чісора спробує нокаутувати мене, а я – його
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - sport.ua.

Чинний чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, KO 23) не допустить недооцінки Дерека Чісори (33-12-0, KO 23) у поєдинку, який відбудеться 3 грудня.

Про це розповів сам боксер.

"Я вийду у ринг на справжній бій. У гонці двох коней нікого не можна недооцінювати, бо будь-якої миті все може піти не так. Я добре тренувався та підходжу до бою з повагою до суперника.

Дерек спробує нокаутувати мене, я спробую нокаутувати його. У боях супертяжів завжди є ризик, і Чісора буде так само налаштований на битву, як і я", — упевнений Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик відвідає бій Ф'юрі – Чісора.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 977
Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 928
Дві африканські збірні вийшли до плей-оф ЧС вдруге в історії Дві африканські збірні вийшли до плей-оф ЧС вдруге в історії 920
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 317814
Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті 930
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 34805
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 20779
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 110599
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 47149 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86555
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20650 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47544