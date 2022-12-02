Ф’юрі: Чісора спробує нокаутувати мене, а я – його

Чинний чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, KO 23) не допустить недооцінки Дерека Чісори (33-12-0, KO 23) у поєдинку, який відбудеться 3 грудня.

Про це розповів сам боксер.

"Я вийду у ринг на справжній бій. У гонці двох коней нікого не можна недооцінювати, бо будь-якої миті все може піти не так. Я добре тренувався та підходжу до бою з повагою до суперника.

Дерек спробує нокаутувати мене, я спробую нокаутувати його. У боях супертяжів завжди є ризик, і Чісора буде так само налаштований на битву, як і я", — упевнений Ф'юрі.