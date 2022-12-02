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Красюк: Бій Берінчик - Менді буде найбільш інтригуючим поєдинком вечора

Сьогодні 15:30 226 0
Красюк: Бій Берінчик - Менді буде найбільш інтригуючим поєдинком вечора
#Олександр Красюк, #Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) у бою проти Івана Менді (47-5-1, 22 КО) буде битися з дуже досвідченим бійцем.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

"Бій між Берінчиком і Менді буде найбільш інтригуючим поєдинком вечора, адже у ринзі зустрінуться два чоловіки, у яких великий досвід у боксі, у них сильні характери, великі серця, у них різні стилі боксу. Я дійсно вважаю, що це крутий бій.

Актуально: Берінчик та Менді провели битву поглядів

Денис точно приготує щось для вболівальників, адже він відомий своїми виходами", - сказав Красюк.

Бій Берінчик - Менді відбудеться 3 грудня в андеркарді поєдинку Тайсон Ф'юрі - Дерек Чісора.

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