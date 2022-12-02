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Берінчик - Менді: онлайн-трансляція - LIVE

Сьогодні 06:26 158 0
Берінчик - Менді: онлайн-трансляція - LIVE
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Український легковаговик Денис Берінчик (16-0-0, KO 6) проведе поєдинок за пояс EBU (Європейський боксерський союз) проти досвідченого француза Івана Менді (47-5-1, 27 KO). 

Бій відбудеться в суботу, 3 грудні на стадіоні Тоттенгем Хотспур в межах боксерського вечора в Лондоні в андеркарді головної події - поєдинку за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC Ф'юрі - Чісора. Орієнтовний початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція бою в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo. Також дивіться пряму трансляцію на нашому сайті. Плеєр буде доступний за годину до початку бою.

Наш сайт ппроведе текстовий онлайн чемпіонського поєдинку.

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