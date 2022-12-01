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У Хижняка з’явився молодий конкурент

Сьогодні 00:12 232 0
В Івано-Франківської області стартував чемпіонат України з боксу
У Хижняка з’явився молодий конкурент

Джерело - Чемпіон.

В головному національному турніру року беруть участь 180 найкращих вітчизняних майстрів рингу, включаючи лідера національної команди чинного чемпіона світу Юрія Захарєєва.

За результатами змагань сформують склад збірної України, який наступного року буде захищати честь нашої країни на Європейських іграх в Кракові, чемпіонаті світу в Ташкенті та здобувати ліцензії на Олімпійські ігри в Парижі-2024. 

Судячи зі всього, найбільш інтригуюча розв’язка чекає нас у ваговій категорії до 80 кг, де фаворитом турніру є срібний призер Олімпійських ігор в Токіо Олександр Хижняк. Одним з основних конкурентів чемпіона світу-2017 є найкращий боксер Києва-2022 Іван Сапун.

Іван став справжнім відкриттям цього сезону  - спочатку потрапив до числа призерів на першості Європи до 22 років, а далі вже і на дорослому чемпіонаті Європи. Свою дебютні бої в рамках чемпіоната України Хижняк та Сапун виграли - Олександр переміг Артема Невдобинко, а Іван - Юрія Ткача. 

  Читайте також: Сапун: Мета - виграти Олімпійські ігри

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