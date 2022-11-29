Камбосос: Поважаю Ломаченка, але Хейні переможе його

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко програє абсолютному чемпіону світу у легкій вазі Девіну Хейні.

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос.

“Це відмінний бій. Я не збираюся сидіти тут і не поважати Ломаченка. Василь теж справжній чемпіон. Але для мене Девін надто великий, надто різкий і надто сильний, але саме тому бокс такий гарний.

Я думаю, що Девін стає все кращим і кращим, тому він і виграє цей бій, хоч при цьому я також поважаю Ломаченка. Це буде те, що [Теофімо] Лопес зробив з Ломаченком”, - сказав Камбосос.