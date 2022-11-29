Вайт: Сподіваюся, що Чісора переможе Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.
Британський ветеран суперважкої ваги Дерек Чісора (33-12, 23 КО) може перемогти чемпіонат WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).
Про це розповів британський боксер Ділліан Вайт (29-3, 19 КО).
"Я не ненавиджу Тайсона Ф'юрі, але я просто сподіваюся, що Дерек переможе.
Чісора як би цього заслуговує, чи не так? Чоловік пройшов через пекло, жив у пеклі і повернувся назад. Він пройшов довгий шлях.
Він заслуговує на все, що отримує", - сказав Вайт.
Бій Ф'юрі - Чісора пройде 3 грудня. Раніше Тайсон двічі перемагав Дерека, також навесні 2022 року він нокаутував Вайта.