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Вайт: Сподіваюся, що Чісора переможе Ф'юрі

Сьогодні 15:11 175 0
Ділліан Вайт прокоментував бій Ф’юрі - Чісора
Вайт: Сподіваюся, що Чісора переможе Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора, #Ділліан Вайт

Джерело - tribuna.com.

Британський ветеран суперважкої ваги Дерек Чісора (33-12, 23 КО) може перемогти чемпіонат WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів британський боксер Ділліан Вайт (29-3, 19 КО).

"Я не ненавиджу Тайсона Ф'юрі, але я просто сподіваюся, що Дерек переможе.

Чісора як би цього заслуговує, чи не так? Чоловік пройшов через пекло, жив у пеклі і повернувся назад. Він пройшов довгий шлях.

Він заслуговує на все, що отримує", - сказав Вайт.

Бій Ф'юрі - Чісора пройде 3 грудня. Раніше Тайсон двічі перемагав Дерека, також навесні 2022 року він нокаутував Вайта.

Раніше Чісора зробив сміливий прогноз на бій із Ф'юрі.

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