Берінчик: Не міг втратити можливість підняти український прапор на європейському ринзі

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) пояснив необхідність бою з Іваном Менді (47-5-1, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

"У березні я був змушений призупинити тренувальний процес і приєднатися до команди волонтерів, які допомагали нашим військовим і людям у "гарячих точках".

Ми були в багатьох місцях, дуже близьких до фронту. Після цього було нелегко повернутися в спортзал, але я розумів, що українцям потрібні перемоги, тому я не міг втратити можливість підняти український прапор на європейському ринзі", - сказав Берінчик.