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Берінчик: Не міг втратити можливість підняти український прапор на європейському ринзі

Сьогодні 22:13 286 0
Денис Берінчик прокоментував бій прои Івана Менді
Берінчик: Не міг втратити можливість підняти український прапор на європейському ринзі
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) пояснив необхідність бою з Іваном Менді (47-5-1, 22 КО).

Про це розповів сам боксер.

"У березні я був змушений призупинити тренувальний процес і приєднатися до команди волонтерів, які допомагали нашим військовим і людям у "гарячих точках".

Ми були в багатьох місцях, дуже близьких до фронту. Після цього було нелегко повернутися в спортзал, але я розумів, що українцям потрібні перемоги, тому я не міг втратити можливість підняти український прапор на європейському ринзі", - сказав Берінчик. 

Бій відбудеться 3 грудня в Лондоні в андеркарді поєдинку чемпіона світу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) з Дереком Чісорою (33-12-0, 23 КО). 

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