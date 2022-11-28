Берінчик: Не міг втратити можливість підняти український прапор на європейському ринзі

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (16-0, 9 КО) пояснив необхідність бою з Іваном Менді (47-5-1, 22 КО).
Про це розповів сам боксер.
"У березні я був змушений призупинити тренувальний процес і приєднатися до команди волонтерів, які допомагали нашим військовим і людям у "гарячих точках".
Ми були в багатьох місцях, дуже близьких до фронту. Після цього було нелегко повернутися в спортзал, але я розумів, що українцям потрібні перемоги, тому я не міг втратити можливість підняти український прапор на європейському ринзі", - сказав Берінчик.
Бій відбудеться 3 грудня в Лондоні в андеркарді поєдинку чемпіона світу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) з Дереком Чісорою (33-12-0, 23 КО).