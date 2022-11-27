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Накота стала чемпіонкою світу з боксу серед молоді

Сьогодні 09:55 235 0
Вероніка виступила у категорії до 70 кг
Накота стала чемпіонкою світу з боксу серед молоді
#Вероніка Накота

Джерело - Чемпіон.

Українська спортсменка Вероніка Накота стала чемпіонкою світу з боксу серед молоді.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Івент проходить з 14 по 26 листопада в Іспанії. Накота виступає у ваговій категорії до 70 кг.

У фінальному поєдинку українка перемогла представницю Узбекистану Азізу Зорікову. Старшим тренером Накоти є Роман Семенишин.

Зазначимо, що цього року Вероніка успішно виступила і на чемпіонаті Європи, що проходив у болгарській Софії. Накота також виступила у категорії до 70 кілограмів та стала переможницею змагань.

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