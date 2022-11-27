Вероніка виступила у категорії до 70 кг

Джерело - Чемпіон.

Українська спортсменка Вероніка Накота стала чемпіонкою світу з боксу серед молоді.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Івент проходить з 14 по 26 листопада в Іспанії. Накота виступає у ваговій категорії до 70 кг.

У фінальному поєдинку українка перемогла представницю Узбекистану Азізу Зорікову. Старшим тренером Накоти є Роман Семенишин.

Зазначимо, що цього року Вероніка успішно виступила і на чемпіонаті Європи, що проходив у болгарській Софії. Накота також виступила у категорії до 70 кілограмів та стала переможницею змагань.