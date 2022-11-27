Засенюк виграв золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Микита Засенюк виборов золото на чемпіонаті світу, який проходив в Іспанії з 14 по 26 листопада.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Засенюк успішно виступив у ваговій категорії 75-80 кг. У останньому бою українець переміг представника Узбекистану Бойматова Рахматулло.

Зазначимо, що раніше золото на юніорському чемпіонаті світу з боксу виборола ще одна представниця України - Вероніка Накота.

Засенюк цього літа увійшов до складу збірної України на міжнародному турнірі Bornemissza в угорському Егері та допоміг синьо-жовтим посісти перше місце у загальнокомандному заліку. На рахунку Микити – золота медаль.