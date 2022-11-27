Стівенсон - про Джервонту: Він занадто малий, я ніколи не програю карлику

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) впевнений, що у можливому бою переможе Джервонту Девіса.

Про це заявив сам Шакур.

"Девіс починає говорити всіляку маячню, як тільки отримує два поєдинки проти слабших суперників. Якщо він сам вірить в усю брехню, яку каже, то скажіть, йому, щоб бився зі мною. Джервонта занадто малий. Я ніколи не програю карлику", - сказав Стівенсон.