Хей: Вайт може поборотися за пояс Усика

Британець Ділліан Вайт (28-3, 19 КО) у випадку, якщо переможу американця Джермейна Франкліна (21-0, 14 КО) може здобути ще одну можливість поборотися за чемпіонський титул.

Про це розповів колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей.

"Це хороша можливість для Ділліана, адже він має проявити себе. У надважкій вазі зараз складається не проста ситуація.

Олександр Усик, можливо, втратить один із своїх титулів. Якщо Ділліану вдасться зайняти високе місце в рейтингу, то тоді він може отримати ще одну можливість поборотися за пояс", - розповів Хей.