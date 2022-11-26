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Хей: Вайт може поборотися за пояс Усика

Сьогодні 17:10 189 0
Девід Хей прокоментував перспективи Ділліана Вайта
Хей: Вайт може поборотися за пояс Усика
#Хей, #Ділліан Вайт, #Джермейн Франклін

Джерело - boxingscene.com.

Британець Ділліан Вайт (28-3, 19 КО) у випадку, якщо переможу американця Джермейна Франкліна (21-0, 14 КО) може здобути ще одну можливість поборотися за чемпіонський титул.

Про це розповів колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей.

"Це хороша можливість для Ділліана, адже він має проявити себе. У надважкій вазі зараз складається не проста ситуація.

Олександр Усик, можливо, втратить один із своїх титулів. Якщо Ділліану вдасться зайняти високе місце в рейтингу, то тоді він може отримати ще одну можливість поборотися за пояс", - розповів Хей.

Нагадаємо, Франклін переважив Вайта перед боєм.

12-раундовий поєдинок у надважкій вазі пройде 26 листопада в Лондоні.

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