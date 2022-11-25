Гірн: Хочу побачити, як Чісора заїде в підборіддя Ф’юрі

Британський ветеран суперважкої ваги Дерек Чісора (33-12, 23 КО) матиме шанс у бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Чісора - перлина. Один з найхоробріших у боксі.

Звісно, Ф’юрі вже переміг його двічі. Люди не очікують, що Чісора матиме шанс у бою, але не списуйте Дерека. Він завжди все віддасть в ринзі. Він великий аутсайдер у бою, але він дуже відважний, він воїн.

Я на мільйон відсотків за Дерека. Хочу побачити, як він заїде в підборіддя Тайсону. Люди не знають, що Дерек дуже хоробрий, він справді хороший хлопець. Радий, що він отримав не просто гонорар, тому що це завжди важливо, але і можливість", - сказав Гірн.