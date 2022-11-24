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Гірн: Можливо, Ф’юрі битиметься з Джошуа замість Усика

Сьогодні 22:12 216 0
Едді Гірн прокоментував поведінку Тайсона Ф’юрі
Гірн: Можливо, Ф’юрі битиметься з Джошуа замість Усика
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіону WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може побитися з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Два-три дні тому Тайсон Ф’юрі сказав, що не зможе піти на пенсію, якщо не поб’ється з Ей Джеєм, і йому дуже потрібен цей бій.

З відповідей у соціальних мережах ви бачите, що люди починають миритися з тим, що його слова насправді не мають сенсу.

Можливо, він битиметься з Ей Джеєм замість Усика. Я б навіть не здивувався. Цей бій з Ей Джеєм настільки масштабний, що іноді ви просто збираєтеся разом і миттєво організовуєте бій", – сказав Гірн.

Читайте: Гірн: Бій Джошуа буде оголошено дуже скоро

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