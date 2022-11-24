Гірн: Можливо, Ф’юрі битиметься з Джошуа замість Усика

Чемпіону WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може побитися з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Два-три дні тому Тайсон Ф’юрі сказав, що не зможе піти на пенсію, якщо не поб’ється з Ей Джеєм, і йому дуже потрібен цей бій.

З відповідей у соціальних мережах ви бачите, що люди починають миритися з тим, що його слова насправді не мають сенсу.

Можливо, він битиметься з Ей Джеєм замість Усика. Я б навіть не здивувався. Цей бій з Ей Джеєм настільки масштабний, що іноді ви просто збираєтеся разом і миттєво організовуєте бій", – сказав Гірн.