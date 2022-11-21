Кроуфорд: Я з усіх сил намагаюсь, щоб бій проти Спенса відбувся

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) готовий до бою проти Еррола Спенса (28-0, 22 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Чому всі кажуть мені, що я маю зробити так, аби цей бій відбувся? Що ви всі від мене хочете? Думаю, я піти туди: "Гей, послухайте, я битимусь без гарантій, без нічого, просто проведім поєдинок, адже цього хочуть фанати.

Я з усіх сил намагаюсь, щоб цей бій відбувся. Просто хочу, щоб всі знали, - я намагаюсь", - сказав Кроуфорд.