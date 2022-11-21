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Кроуфорд: Я з усіх сил намагаюсь, щоб бій проти Спенса відбувся

Сьогодні 20:40 211 0
Теренс Кроуфорд прокоментував бій проти Еррола Спенса
Кроуфорд: Я з усіх сил намагаюсь, щоб бій проти Спенса відбувся
#Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) готовий до бою проти Еррола Спенса (28-0, 22 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Чому всі кажуть мені, що я маю зробити так, аби цей бій відбувся? Що ви всі від мене хочете? Думаю, я піти туди: "Гей, послухайте, я битимусь без гарантій, без нічого, просто проведім поєдинок, адже цього хочуть фанати.

Я з усіх сил намагаюсь, щоб цей бій відбувся. Просто хочу, щоб всі знали, - я намагаюсь", - сказав Кроуфорд.

10 грудня Кроуфорд проведе бій проти росіянина Давида Аванесяна.

Нагадаємо, Спенс проведе бій з Турманом.

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