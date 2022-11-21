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Кличко: Ми знаємо ціну своєї свободи й своєї гідності

Сьогодні 16:11 263 0
Віталій Кличко привітав українців з Днем гідності та свободи
Кличко: Ми знаємо ціну своєї свободи й своєї гідності
#Віталій Кличко

Джерело - Чемпіон.

Міський голова Києва та ексчемпіон світу в надважкій вазі Віталій Кличко привітав українців з Днем гідності та свободи.

Про це боксер розповів у Facebook.

"Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи. І сьогодні ми, як ніколи, знаємо ціну своєї свободи й своєї гідності.

Українці вразили світ і піднявшись на революції 2004 та 2013 років. І відважно даючи відсіч сьогодні російським варварам, що прийшли на нашу землю.

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Ми довели, що не боїмося і не скоримося. Що об’єднавшись заради високої мети, заради принципів і цінностей, ми завжди перемагаємо. Цього не врахувала тиранічна росія. Дух українців, волелюбність та згуртованість не залишають шансів прагненням скаженого агресора.

Ми любимо свою країну і боремося за неї. І ми переможемо.

Пам’ятаємо і шануємо своїх героїв, підтримуємо своїх захисників. Віримо в успішне і європейське майбутнє нашої держави.

Слава Україні! Слава її героям", - сказав Кличко.

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