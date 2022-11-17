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Рой Джонс: Бій Ломаченка з Хейні - це протистояння досвіду та габаритів

Сьогодні 14:37 191 0
Рой Джонс прокоментував бій Хейні - Ломаченко
Рой Джонс: Бій Ломаченка з Хейні - це протистояння досвіду та габаритів
Фото - gettyimages
#Джонс, #Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу Рой Джонс оцінив можливий поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО) та Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Ломаченко - технічний боксер, один із моїх найулюбленіших. Але що з Хейні? Я дивлюся на цей бій як на протистоянні досвіду та габаритів.

Адже Девін - великий боєць, а Теофімо Лопес уже показав, що може створити Ломі проблеми. Хейні не має шансів проти Ломаченка? Маячня!" - сказав Джонс.

Раніше визначився пріоритетний суперник Ломаченка.

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