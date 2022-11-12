Головне
Костюк принесла Україні перемогу над Японією в Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 09:23 783
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО
Вчора 23:52 491
Арсенал із Зінченком переграв Вулвергемптон, Брентфорд Ярмолюка переміг Манчестер Сіті: Результати 16 туру АПЛ
Вчора 23:39 1089
Баварія розібралась з Шальке, Лейпциг дотиснув Вердер: Результати 15 туру Бундесліги
Вчора 21:26 325
S1mple – гравець десятиліття в CS:GO
Вчора 20:25 195
Луческу готовий завершити тренерську кар'єру
Вчора 16:56 2585
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 16:22 5068
Збірна України розгромила Нідерланди у відборі на ЧС-2023
11.11.2022 21:58 911
Пеле зробив прогноз на ЧС-2022
11.11.2022 19:37 2584
Мессі та Ді Марія - у заявці збірної Аргентини на ЧС-2022
11.11.2022 18:12 928
Прямі трансляції

Джошуа: Бій проти Вайлдера точно відбудеться

Вчора 23:10 235 0
Ентоні Джошуа прокоментував бій проти Деонтея Вайлдера
Джошуа: Бій проти Вайлдера точно відбудеться
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) готовий битися проти Деонтея Вайлдера (42-2-1, 41 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Вайлдер сказав, що йому лишилося виступати ще кілька років. Можливо, він хоче додати мене до свого "розстрільного списку". Тож це бій, який точно відбудеться. Зараз Деонтей жадає цього більше за все.

Вайлдер став трохи старшим і хоче зробити останні роки своєї кар'єри успішними. Він хоче провести поєдинки проти найкращих бійців надважкого дивізіону. Тож, упевнений, що він захоче битися зі мною", - сказав Джошуа.

Раніше повідомлялося, що Руїс поб'ється з Вайлдером за статус обов'язкового претендента на пояс WBC.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 5068
Луческу готовий завершити тренерську кар'єру Луческу готовий завершити тренерську кар'єру 2585
Арсенал із Зінченком переграв Вулвергемптон, Брентфорд Ярмолюка переміг Манчестер Сіті: Результати 16 туру АПЛ Арсенал із Зінченком переграв Вулвергемптон, Брентфорд Ярмолюка переміг Манчестер Сіті: Результати 16 туру АПЛ 1089
Костюк принесла Україні перемогу над Японією в Кубку Біллі Джин Кінг Костюк принесла Україні перемогу над Японією в Кубку Біллі Джин Кінг 783
ЛНЗ вирвав нічию у Чернігова: Результати 12 туру Першої ліги ЛНЗ вирвав нічию у Чернігова: Результати 12 туру Першої ліги 683
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 1668
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 34239
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4687 2
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 32129
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25635
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 28866
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70211 5