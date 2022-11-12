Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) готовий битися проти Деонтея Вайлдера (42-2-1, 41 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Вайлдер сказав, що йому лишилося виступати ще кілька років. Можливо, він хоче додати мене до свого "розстрільного списку". Тож це бій, який точно відбудеться. Зараз Деонтей жадає цього більше за все.

Вайлдер став трохи старшим і хоче зробити останні роки своєї кар'єри успішними. Він хоче провести поєдинки проти найкращих бійців надважкого дивізіону. Тож, упевнений, що він захоче битися зі мною", - сказав Джошуа.