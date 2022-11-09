Російських і білоруських боксерів виключили з рейтингів WBC

Джерело - isport.ua.
Всесвітня боксерська рада (WBC) прийняла рішення виключити зі своїх рейтингів російських та білоруських спортсменів.
Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.
Також під егідою організації на території країни-агресора та її посібника не проводитимуться бої та боксерські вечори.
Таке рішення було ухвалене на тлі розв'язаної росіянами війни проти України.
"WBC дійшла такого висновку після аналізу поточної ситуації з продовженням вторгнення Росії в Україну. Усіх боксерів з Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не санкціонуватиме бої в цих двох країнах. Жоден з їхніх громадян не зможе битися за титул чемпіона WBC.
Хочу висловити глибокий жаль за спортсменів, промоутерів, представників боксерської індустрії з Росії та Білорусі, які постраждають від таких наслідків дій поза рингом", - повідомив Сулейман.