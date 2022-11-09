Російських і білоруських боксерів виключили з рейтингів WBC

Маурісіо Сулейман прокоментував виключення з рейтингів WBC російських та білоруських боксерів

Всесвітня боксерська рада (WBC) прийняла рішення виключити зі своїх рейтингів російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Також під егідою організації на території країни-агресора та її посібника не проводитимуться бої та боксерські вечори.

Таке рішення було ухвалене на тлі розв'язаної росіянами війни проти України.