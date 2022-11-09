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Російських і білоруських боксерів виключили з рейтингів WBC

Сьогодні 17:38 288 1
Маурісіо Сулейман прокоментував виключення з рейтингів WBC російських та білоруських боксерів
Російських і білоруських боксерів виключили з рейтингів WBC

Джерело - isport.ua.

Всесвітня боксерська рада (WBC) прийняла рішення виключити зі своїх рейтингів російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Також під егідою організації на території країни-агресора та її посібника не проводитимуться бої та боксерські вечори.

Таке рішення було ухвалене на тлі розв'язаної росіянами війни проти України.

"WBC дійшла такого висновку після аналізу поточної ситуації з продовженням вторгнення Росії в Україну. Усіх боксерів з Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не санкціонуватиме бої в цих двох країнах. Жоден з їхніх громадян не зможе битися за титул чемпіона WBC.

Хочу висловити глибокий жаль за спортсменів, промоутерів, представників боксерської індустрії з Росії та Білорусі, які постраждають від таких наслідків дій поза рингом", - повідомив Сулейман.

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