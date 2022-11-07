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Руїс впевнений у своїй перемозі над Вайлдером

Сьогодні 17:24 200 0
Енді Руїс прокоментував бій проти Деонтея Вайлдера
Руїс впевнений у своїй перемозі над Вайлдером
Фото - gettyimages
#Енді Руїс, #Деонтей Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс має навички, завдяки яким він зможе здолати американця Деонтея Вайлдера.

Про це розповів сам мексиканський боєць.

"Я дуже впевнений у тому, що поб'ю Вайлдера. Насправді ніхто не може впоратися з моїм стилем. Як тільки я виходжу на ринг, я стаю іншою людиною. Я відчуваю, що маю навички, міць, швидкість, рухливість. І моє низьке зростання - це перевага.

Люди думають, що я програю вищим суперникам, але ні. Високим бійцям складніше битися з низькими, оскільки ті рухаються, вони швидкі. Я переможу", - сказав Руїс.

Раніше визначився наступний суперник Вайлдера.

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