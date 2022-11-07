Шелестюк: Бій з Єлеусіновим не відбудеться

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) не поб'ється проти чемпіона світу за версією IBO Даніяра Єлеусінова (11-0, 6 КО) не відбудеться.

Про це розповів сам український боксер.

"Я вас засмучу, тому що бій з Даніяром не відбудеться через те, що Єлеусінов відмовився від поєдинку.

Я був готовий до бою в грудні, і наші команди почали переговори — і потім прийшла СМС від його команди, що Даніяр не боксуватиме зі мною.

Даніяр та його команда відмовилися від бою. Хоча я вже сподівався зустрічати новий рік в ранзі чемпіона світу за версією IBO.

Мабуть, Даніяр ще хоче потримати пояс у себе, тому й відмовився від бою, - сказав Шелестюк.