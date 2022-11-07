Руїс засумнівався у можливості проведення бою з Вайлдером

Енді Руїс прокоментував бій проти Деонтея Вайлдера

Колишній володар титулів у надважкій вазі Енді Руїс не впевнений, що свій наступний бій проведе проти ще одного ексчемпіона дивізіону Деонтея Вайлдера.

Про це розповів боєць у коментарі Fight Hub TV.

"Ми все ще чекаємо, коли Вайлдер погодиться на бій. Але я думаю, що він хоче битися з Усиком. Мені здається, Вайлдер більше не хоче пояс WBC. Як на мене, він бажає завоювати всі інші титули. Щодо мене, то я хочу завоювати титул WBC. Це пояс, якого мені не вистачає. Тому я працюватиму над цим", - сказав Руїс.

Раніше визначився наступний суперник Вайлдера.